Mercato - PSG : Cette incroyable révélation sur l’avenir de Thomas Tuchel !

Publié le 2 décembre 2020 à 18h45 par La rédaction

En fin de contrat en juin, Thomas Tuchel semble promis à un départ du PSG. Tandis que Leonardo serait à la recherche de son remplaçant, l’entraîneur allemand aurait toujours l’espoir de recevoir une offre de prolongation.

Arrivé en 2018 sur le banc du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel semble voué à faire ses valises l’été prochain. En fin de contrat en juin, l’entraîneur allemand est de plus en plus contesté, alors que le PSG signe un début de saison en dent de scie. Leonardo, dont la relation avec le technicien serait pour le moins chaotique, aurait déjà établi une liste de candidats pour le remplacer. Outre Mauricio Pochettino ou Thiago Motta, Massimiliano Allegri pourrait être l’homme de la situation, même s’il est aussi sur les tablettes d’autres clubs.

Tuchel prêt à rester ?