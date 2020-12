Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel connaîtrait les conditions pour son avenir !

Publié le 2 décembre 2020 à 14h45 par Th.B.

Dos au mur ce mercredi à l’heure de a confrontation face à Manchester United, le PSG se doit de gagner pour conserver ses chances de se qualifier pour les 1/8èmes de finale de Ligue des champions. L’avenir de Thomas Tuchel en dépendrait.

Après deux défaites face à Manchester United et le RB Leipzig lors de la phase aller des ces phases de poule, le PSG a sauvé les meubles en arrachant une victoire 1-0 au Parc des princes la semaine dernières face aux Allemands, sans pour autant y mettre la manière. De quoi permettre aux observateurs de critiquer Thomas Tuchel. L’entraîneur du PSG a repoussé l’échéance, semblant se trouver sur la sellette. Journaliste pour Goal , Robin Bairner assurait mardi dernier qu’il faudrait un minimum de 4 points contre Leipzig et Manchester United pour lui permettre de conserver son poste pour espérer maintenir son poste après la trêve hivernale. Et une défaite serait bel et bien synonyme de nouvelles difficultés pour l’entraîneur du PSG dont le contrat court jusqu’en juin prochain.

Thomas Tuchel sera licencié, si…