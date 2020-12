Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar aurait un atout de taille pour Pochettino !

Publié le 2 décembre 2020 à 11h45 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino serait le favori de Doha pour remplacer Thomas Tuchel, le technicien argentin serait très intéressé par le projet ambitieux du PSG club au sein duquel il a évolué entre 2001 et 2003.

L'avenir de Thomas Tuchel à moyen terme ne passe plus par le PSG. En fin de contrat en juin prochain, le technicien allemand ne sera pas prolongé et ne sera donc plus sur le banc parisien la saison prochaine. Toutefois, à court terme aussi, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund est menacé. Une défaite contre Manchester United ce mercredi soir, qui serait quasiment synonyme d'élimination selon le résultat du RB Leipzig contre Basaksehir, pourrait sceller l'avenir de Thomas Tuchel. Et pour le remplacer, le favori serait Mauricio Pochettino qui présente de nombreux atouts.

Pochettino très intéressé par le projet parisien ?