Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Presnel Kimpembe sur son avenir !

Publié le 2 décembre 2020 à 10h15 par T.M.

En marge de la rencontre de Ligue des Champions face à Manchester United, Presnel Kimpembe a été interrogé par la presse anglaise sur une arrivée en Premier League. Le défenseur du PSG a alors été très clair.

Après des mois post Coupe du monde très compliqués, Presnel Kimpembe est enfin de retour au top. En effet, avec le PSG, le défenseur central s’est imposé comme un véritable patron. Un atout pour Thomas Tuchel, mais aussi pour Didier Deschamps, qui lui fait de plus en plus confiance en équipe de France. A 25 ans, le Parisien s’impose donc comme l’un des éléments essentiels de son club formateur, qui n’a pas manqué de le récompenser l’été dernier en lui offrant un nouveau contrat. Désormais, Kimpembe est engagé jusqu’en 2024 et un départ ne semble vraiment pas à l’ordre du jour.

Un avenir en Premier League ?