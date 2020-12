Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pourquoi Zidane deviendrait une menace pour le Barça…

Publié le 2 décembre 2020 à 10h00 par Th.B.

Le FC Barcelone aurait toujours des vues sur Lautaro Martinez malgré son échec lors du dernier mercato. Mais Jorge Mendes s’occuperait désormais de la tâche de lui trouver un nouveau club et le Barça ne serait pas l’unique option prise en considération par l’agent portugais.

« Ce n'est pas vrai du tout. Tout d'abord, il n'est pas vrai que Jorge Mendes cherche une équipe pour lui, ensuite Lautaro Martinez n'a jamais dit à aucun moment qu'il voulait quitter l'Inter. Il a un contrat de trois ans. Ce qu'ils disent à propos de Mendes n'est pas vrai. Il n'y a rien de nouveau sur ce renouvellement » . Voici le témoignage que Beto Yaqué, l’un des agents de Lautaro Martinez, tenait récemment à FC Inter News. Un discours tout sauf anodin puisque Marca avait révélé en amont que l’attaquant de l’Inter, où il est contractuellement lié jusqu’en juin 2023, aurait enrôlé Jorge Mendes pour que ce dernier parvienne à lui trouver une porte de sortie en marge du prochain mercato estival. Et alors que le FC Barcelone serait dans le coup, à l’instar de la dernière session des transferts, le club culé serait susceptible de voir Martinez lui filer entre les doigts.

Le Real Madrid et la Premier League pour pimenter le dossier Lautaro Martinez