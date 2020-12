Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un profil XXL déjà prévu pour la succession de Zidane ?

Publié le 2 décembre 2020 à 10h30 par La rédaction

Auteur d'un début de saison décevant du côté du Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait se voir démis de ses fonctions dans les prochains jours s'il ne rétablit pas la situation. Florentino Perez aurait déjà une idée bien précise de son successeur...

Les temps sont durs pour Zinedine Zidane au Real Madrid. Après un mercato sans la moindre recrue, les Merengues se retrouvent d'ores et déjà distancés en championnat, où l'Atletico Madrid devance les madrilènes de 9 points, et sont en grand danger en Ligue des Champions après une nouvelle défaite concédée en Ukraine face au Shakhtar Donetsk ce mardi. Pour Zinedine Zidane, la situation est claire, il ne compte pas abandonner le club : « Je ne démissionne pas. Nous avons eu des moments difficiles. C'est une mauvaise série en terme de résultats. C'est la réalité, mais nous devons continuer. Nous savons qu'aujourd'hui était une finale et nous nous sommes très bien préparés. Nous avons fait une bonne première mi-temps, mais nous n'avons pas pu marquer de but. Il reste un match et nous devons le gagner ». Toutefois, Florentino Perez pourrait se séparer du technicien français au cours des prochains jours, et aurait d'ores et déjà une idée concrète de son successeur idéal.

Mauricio Pochettino serait la priorité de Florentino Perez