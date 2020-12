Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces grosses révélations sur le feuilleton Neymar !

Publié le 2 décembre 2020 à 16h45 par Th.B.

Battu à plate couture lors de la fameuse remontada, le PSG a cependant gagné Neymar ce soir là selon The Athletic. La victoire du FC Barcelone porté par un grand Neymar aurait été le tournant dans ce feuilleton qui a animé une partie du mercato estival 2017.

Après avoir jubilé quelques semaines auparavant au Parc des princes grâce à un 4-0 de toute beauté face à un apathique FC Barcelone, le PSG a connu une énorme désillusion au Camp Nou le 8 mars 2017, date de la désormais célèbre remontada (6-1). Ce jour-là, le Barça privait alors le PSG d’une place en quart de finale en Ligue des champions et repoussait les rêves d’un sacre européen à l’année suivante, une fois encore. Néanmoins, en raison de cette soirée cauchemardesque, le PSG réussissait à séduire Neymar et à le pousser à quitter le FC Barcelone pour sortir de l’ombre de Lionel Messi.

Ni Neymar ni Mbappé n’étaient prévus pour l’été 2017 !