Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement dans ce dossier chaud ?

Publié le 2 décembre 2020 à 13h00 par La rédaction

Priorité du FC Barcelone pour le prochain mercato hivernal, Eric Garcia pourrait faire des efforts pour faire son retour en Catalogne dès cet hiver en faisant pression auprès de ses dirigeants.

Sérieusement handicapé par l'avalanche de blessés au sein de son effectif, notamment en défense, Ronald Koeman espère toujours compter sur plusieurs renforts lors du mercato hivernal. Toutefois, la situation financière précaire du club culé les a d'ores et déjà contraints de faire une croix sur une arrivée de Memphis Depay cet hiver, afin de se concentrer sur le recrutement d'un défenseur. Alors que Gerard Piqué sera absent plusieurs mois, le FC Barcelone fait du recrutement d'Eric Garcia sa priorité pour le prochain mercato hivernal, mais devra avant tout vendre un ou plusieurs éléments. De son côté, le défenseur de Manchester City, en fin de contrat l'été prochain, devrait également faire des efforts pour faire son retour dans son club formateur.

Eric Garcia devrait faire pression cet hiver !