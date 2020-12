Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mino Raiola donne le ton pour Erling Braut Haaland !

Publié le 2 décembre 2020 à 12h45 par Th.B.

Notamment dans les petits papiers du PSG, Erling Braut Haaland aurait la cote chez certains candidats à la présidence du FC Barcelone qui se seraient déjà renseignés auprès de son agent Mino Raiola sur les modalités d’une telle opération.

Alors que cela ne fait même pas un an qu’il est au Borussia Dortmund, un départ d’Erling Braut Haaland fait déjà le tour des médias en marge du prochain mercato estival. Eurosport UK révélait même la semaine dernière que les dirigeants du Borussia s’attendraient à recevoir diverses offres et que les discussions pour un transfert pourraient avoir lieu grâce à une offre de départ de 100M€. Une somme que le PSG serait en mesure de débourser en cas de départ de Kylian Mbappé. Le média assurait en outre qu’Erling Braut Haaland serait la piste privilégiée du PSG en cas de transfert de Mbappé. Néanmoins, le FC Barcelone, bien que la situation financière du club culé laisserait un léger champ d’action, compterait bien chambouler les plans du PSG.

Une opération à 100M€ et trois candidats à la présidence du Barça intéressés par Haaland