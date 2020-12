Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel aurait pris une décision déconcertante en interne !

Publié le 2 décembre 2020 à 15h30 par Th.B.

Bien que les relations entre Thomas Tuchel et Leonardo ne soient pas au beau fixe, l’entraîneur du PSG voudrait quand même rester à Paris jusqu’à la fin de la saison et même prolonger son contrat. Du côté de la direction, ce serait silence radio.

Et si le PSG ne se qualifiait pas pour la phase à élimination directe de la Ligue des champions pour la première fois de l’ère qatarie ? Compte tenu des données actuelles et de la forme affichée par le club de la capitale en C1, c’est une hypothèse à ne pas écarter. D’autant plus que le PSG se déplace ce mercredi soir sur la pelouse de Manchester United à Old Trafford et qu’une victoire est impérative pour se permettre d’aborder le dernier match de poule avec moins de pression face à l’Istanbul Basaksehir au Parc des princes. Mais pour le moment, le test se déroulera ce mercredi soir au Théâtre des rêves et décidera de la suite de la campagne européenne du PSG, mais pas seulement. En effet, le résultat de la confrontation entre les deux cadors européens donnera un élément de réponse concernant la question suivante : de quoi sera fait l’avenir de Thomas Tuchel ?

La Ligue des champions, le rite de passage de Tuchel pour… une prolongation ?

L’avenir de Thomas Tuchel ne tiendrait qu’à un fil. Ces derniers temps, la tendance semble être à un licenciement de l’entraîneur du PSG si le club venait à ne pas se qualifier pour les 1/8èmes de finales de la Ligue des champions voire si le club de la capitale ne tirait pas un résultat positif de son déplacement à Manchester United ce mercredi. Goal expliquait la semaine dernière qu’il fallait à Tuchel que le PSG parvienne à engranger 4 points contre Leipzig et Manchester pour qu’il conserve une chance de garder son poste. Il ne lui manque plus qu’un petit point pour remplir cet objectif. Mais il pourrait ne pas être suffisant. Quoi qu’il en soit, l’unique but de l’entraîneur du PSG serait de qualifier le finaliste de la dernière édition pour la phase à élimination directe. Son avenir personnel serait discuté par la suite. Mais à l’instant T, rien ne laisserait présager qu’une prolongation de son contrat courant jusqu’en juin prochain soit à l’ordre du jour.

Tuchel voudrait rester à Paris, mais aucun signe d’une prolongation