Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel est bien en grand danger dans ce dossier brûlant !

Publié le 2 décembre 2020 à 14h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Romain Hamouma n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger son bail avec l'ASSE. Et le temps presse.

Dans les prochaines semaines, Claude Puel aura du pain sur la planche. D'une part, l'entraîneur de l'ASSE souhaite recruter cet hiver, mais il faudra également gérer la situation contractuelle de certains joueurs à l'image de Romain Hamouma dont le bail prend en juin prochain. Et le joueur de 33 ans affichait récemment un souhait fort pour son avenir : « Je suis un joueur sur lequel on peut compter. Quand je suis sur le terrain, je prouve que j'ai les capacités pour aider mon club. Je me sens bien, ça fait neuf ans que j'y suis. Je pense qu'on trouvera une issue positive. Et si ce n'est pas le cas, on fera autrement. Ma priorité a toujours été de rester à l'ASSE . »

Toujours pas d'accord avec Hamouma