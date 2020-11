Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato : L’ASSE dégaine pour Hamouma, mais…

Publié le 17 novembre 2020 à 8h45 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec l’ASSE, Romain Hamouma discute d’une prolongation mais les deux parties peinent à trouver un accord.

A quelques encablures de 2021, Romain Hamouma voit son avenir au cœur des préoccupations de l’ASSE. L’attaquant des Verts , au club depuis 2012, dispose d’un contrat allant jusqu’au mois de juin prochain. Et les dirigeants stéphanois ont lancé les premières discussions pour tenter de trouver un terrain d’entente dans le cadre d’une prolongation. Mais d’après nos sources, les deux parties n’ont toujours pas trouvé d’accord.

L’offre de l’ASSE est trop basse

Si le cas Hamouma est bien sur le bureau des dirigeants et qu’il suscite bien des échanges, l’ASSE n’a toujours pas trouvé l’angle d’attaque ni la proposition qui puisse le convaincre de rempiler et de rester pour marquer un peu plus l’histoire d’un club avec lequel il a pris sa pleine envergure. A 33 ans, Romain Hamouma n’est pas contre une prolongation mais aspire naturellement à être récompensé de ses performances comme de sa fidélité. Pour le moment, la proposition qui lui a été faite n’est pas à la hauteur de ses attentes. Loin de là, même...