EXCLU - Mercato : Un coach de Ligue 1 débarqué cet hiver ?

Publié le 2 décembre 2020 à 7h50 par Alexis Bernard

Selon nos informations, Thierry Laurey est dans une situation fragile du côté de Strasbourg. Voici les éléments du 10 Sport sur ce dossier chaud.

Mentor d’une équipe strasbourgeoise qui a parfaitement réussi son retour en Ligue 1, Thierry Laurey est aujourd’hui dans le viseur de ses dirigeants. Le mauvais début de saison du Racing pèse lourd et le technicien alsacien est en danger à l’approche de cette fin d’année 2020. Thierry Laurey en a pleinement conscience, à l'issue du match nul arraché contre le Stade Rennais (1-1), il a dit ceci : « S'ils avaient marqué à la 93e minute, j'aurais assisté à mon propre enterrement... » Pourtant, selon nos informations, aucune décision ne sera prise à très court terme.

Quatre matchs pour se sauver

Toutes les parties ont prévu de faire un point au moment de la coupure hivernale. Une série de quatre rencontres se profile pour le Racing Club de Strasbourg (déplacement à Nantes, réception de Metz, déplacement à Angers, réception de Bordeaux), un bilan sera fait à la suite de cet enchaînement de matchs capitaux pour l’avenir de Thierry Laurey. A six mois de la fin de son contrat (juin 2021), une décision va être prise. S’il parvient à redresser la barre, Thierry Laurey restera aux commandes et pourra envisager une prolongation. Dans le cas contraire, les dirigeants lui indiqueront le chemin de la sortie un peu plus tôt que prévu.