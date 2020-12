Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un léger sursis finalement offert Zidane ?

Publié le 2 décembre 2020 à 9h30 par La rédaction

De nouveau défait ce mardi et auteur d'un début de saison en demi-teinte, Zinedine Zidane ne ferait plus l'unanimité au Real Madrid, et Florentino Perez pourrait prendre une décision forte dans les prochains jours si le technicien français ne parvient pas à rétablir la situation...

Quelques jours après une défaite décevante à domicile face au Deportivo Alaves, le Real Madrid s'est de nouveau incliné ce mardi lors de la 5e journée de Ligue des Champions sur la pelouse du Shakhtar Donetsk. Déjà en mauvaise posture en Liga, ou les Merengues sont distancés de 9 points par l'Atletico Madrid, les hommes de Zinedine Zidane sont désormais plus que jamais en danger pour la course à la qualification en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Toutefois, s'il est loin de faire l'unanimité, le technicien français ne compte pas démissionner pour le moment : « Je ne démissionne pas. Nous avons eu des moments difficiles. C'est une mauvaise série en terme de résultats. C'est la réalité, mais nous devons continuer. Nous savons qu'aujourd'hui était une finale et nous nous sommes très bien préparés. Nous avons fait une bonne première mi-temps, mais nous n'avons pas pu marquer de but. Il reste un match et nous devons le gagner ». Florentino Perez pourrait ainsi être contraint de prendre une décision radicale au cours des prochains jours...

Zidane en place jusqu'au prochain match de C1 ?