Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal lâche une bombe sur le projet McCourt !

Publié le 2 décembre 2020 à 16h30 par Arthur Montagne

Très discret dans les médias depuis plusieurs semaines, Mourad Boudjellal fait son retour sur le devant de la scène pour de nouveau évoquer le projet de rachat de l'OM qu'il mène avec Mohamed Ayachi Ajroudi. Et comme son habitude, l'ancien président du RCT ne mâche pas ses mots.

Et revoilà Mourad Boudjellal ! Après plusieurs semaines de discrétion, l'ancien président du RC Toulon est de retour sur le devant de la scène. Très présent dans les médias au Printemps afin de mettre en avant le projet de rachat de l'OM lancé par Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal avait ainsi décidé de jouer la sobriété en se faisant plus discret. Au point même que la vente du club phocéen ne fasse plus parler. Mais à l'occasion de la sortie de son livre « J’en savais trop », Mourad Boudjellal a décidé de reprendre son travail sape pour faire craquer Frank McCourt. « M oi , ce que je crois sincèrement, c’est que je pense que l’OM va se vendre, mais je ne peux pas vous garantir que ce sera à nous (...) Je pense que Frank McCourt en quelques mois il a changé d’avis », confiait-il au micro de RMC Sport. Mais il a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin.

Ajroudi a bien fait une offre à McCourt... qui va vendre l'OM !