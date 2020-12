Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin face à un énorme dilemme pour son avenir ?

Publié le 2 décembre 2020 à 15h45 par La rédaction

En fin de contrat l'été prochain avec l'OM, Florian Thauvin attise les convoitises, et l'AC Milan serait prêt à passer à l'action sur l'international français. Toutefois, le milieu phocéen devra accepter une revalorisation salariale à la baisse s'il veut rejoindre les Rossoneri.

Elément clé du onze de départ d'André Villas-Boas, Florian Thauvin pourrait quitter l'OM cet hiver pour la deuxième fois de sa carrière après son départ à Newcastle en 2015. En fin de contrat l'été prochain, l'international olympien a tapé dans l'œil des dirigeants de l'AC Milan comme nous vous le révélions en exclusivité sur le10sport.com, et plus particulièrement de Paolo Maldini, qui n'a pas caché son intérêt pour le milieu phocéen lors d'une récente interview pour Téléfoot la chaîne : « Il sera en fin de contrat donc c'est une opération intéressante du point de vue économique. C'est un joueur de haut niveau. Il n'a pas le même profil que nos joueurs des deux dernières saisons, du fait de son âge. Mais on sait que la bonne formule pour notre équipe est d'avoir un mélange de jeunes joueurs et de joueurs d'expérience. C'est évidemment un joueur que l'on suit ». Toutefois, alors qu'il s'est montré flatté face aux déclarations de Paolo Maldini, Florian Thauvin devra toutefois prendre une grande décision s'il veut s'engager au club lombard.

Thauvin devra accepter un salaire moins élevé qu'à l'OM