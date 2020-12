Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Boudjellal fait une révélation fracassante à 200M€ sur la vente de l'OM !

Publié le 2 décembre 2020 à 15h15 par A.M. mis à jour le 2 décembre 2020 à 15h27

De nouveau interrogé sur la vente de l'Olympique de Marseille, Mourad Boudjellal révèle les exigences colossales fixées par Frank McCourt pour vendre le club phocéen.

Au cœur du Printemps, alors que les compétitions étaient arrêtées, Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal en ont profité pour occuper l'espace médiatique et mettre la pression sur Frank McCourt en vantant les mérites de leur projet de rachat de l'OM. Et alors que les deux hommes se font beaucoup plus rares dans les médias, l'ancien président du RCT revient sur le devant de la scène. Mardi, au micro de RMC Sport, Mourad Boudjellal assurait donc que le projet n'était pas du tout enterré et que Frank McCourt finirait par craquer : « Moi, ce que je crois sincèrement, c’est que je pense que l’OM va se vendre, mais je ne peux pas vous garantir que ce sera à nous . »

«McCourt situe le prix de l'OM à 200M€»