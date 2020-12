Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mourad Boudjellal persiste et signe pour la vente de l’OM !

Publié le 2 décembre 2020 à 17h15 par T.M.

Ça y est, le dossier de la vente de l’OM repart de plus belle. Et à en croire Mourad Boudjellal, Frank McCourt devrait bel et bien céder le club phocéen.

A la tête de l’OM depuis 2016, Frank McCourt n’a rien lâché durant l’été face aux tentatives de Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal. Intéressés par le rachat du club phocéen, les deux hommes se sont donc heurtés à la position de l’Américain, bien décidé à ne pas céder. Toutefois, la vérité d’hier ne serait plus forcément celle d’aujourd’hui. Et c’est ce qu’a fait savoir Mourad Boudjellal. En effet, présent au micro de RMC ce mardi, l’ancien patron du RCT a fait part de sa certitude que McCourt vendra prochainement l’OM : « Moi, ce que je crois sincèrement, c’est que je pense que l’OM va se vendre, mais je ne peux pas vous garantir que ce sera à nous. Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui ça peut vite devenir un gouffre pour Frank McCourt ».

« Il y a du monde dessus »