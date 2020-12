Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Pour la succession de Zidane, le Real Madrid a un plan !

Publié le 2 décembre 2020 à 12h00 par Th.B.

Bien que Mauricio Pochettino serait une option prise en considération pour remplacer Zinedine Zidane, Florentino Pérez pourrait faire confiance à un homme de la maison en la personne de Raul Gonzalez, entraîneur de la réserve du Real Madrid.

Mardi soir, le Real Madrid s’est mis un peu plus en difficulté pour une qualification en 1/8ème de finale de Ligue des champions. En effet, la défaite du Real Madrid sur la pelouse du Shakhtar Donetsk (2-0) relègue le Real Madrid à la 3ème place, à égalité de points avec son bourreau du soir, à un point du Borussia Monchengladbach, leader et dernier adversaire du Real Madrid dans ce groupe et à deux points de la lanterne rouge de l’Inter. Ce mercredi, El Mundo a expliqué que les prochaines heures pourraient s’avérer déterminantes pour l’avenir de Zinedine Zidane bien que ces dernier ait assuré qu’il ne démissionnerait pas mardi soir. Samedi, le Real Madrid se déplace à Séville pour le compte de la Liga et pourrait ne plus être entraîné par Zidane susceptible d’être licencié d’ici-là. Et pour le remplacer, le Real Madrid aurait de la suite dans les idées.

Comme Zidane, Raul pourrait passer de la Castilla à l’équipe première