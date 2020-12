Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La Ligue 1 se lance à l'assaut d'un attaquant de Puel !

Publié le 2 décembre 2020 à 16h15 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Romain Hamouma n'a toujours pas prolongé son bail à l'ASSE, ce qui ne laisse pas insensibles plusieurs clubs de Ligue 1.

La situation de Romain Hamouma va prochainement devenir problématique. L'attaquant n'a effectivement toujours pas prolongé son contrat à l'ASSE qui prend fin en juin prochain. Il affichait d'ailleurs récemment sa préférence pour son avenir : « Je suis un joueur sur lequel on peut compter. Quand je suis sur le terrain, je prouve que j'ai les capacités pour aider mon club. Je me sens bien, ça fait neuf ans que j'y suis. Je pense qu'on trouvera une issue positive. Et si ce n'est pas le cas, on fera autrement. Ma priorité a toujours été de rester à l'ASSE ». Malgré tout, le danger se précise.

Plusieurs clubs de Ligue 1 à l'affût pour Hamouma