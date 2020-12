Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le dossier Haaland dicté par… Mino Raiola ?

2 décembre 2020

Mathias Pogba, le frère de Paul, s’est exprimé sur le dossier Haaland, lui aussi géré par Mino Raiola. Analyse.

Mathias Pogba, frère de Paul et qui fût lui aussi conseillé par Mino Raiola, a apporté des précisions très intéressantes autour de l’avenir de Erling Haaland, également dans la galaxie du célèbre agent italo-néerlandais. « Raiola laisse de la liberté à ses joueurs », a-t-il d’abord lancé sur le plateau du Chiringuito, avant d’être relancé sur la possible influence que pourrait avoir la proximité entre Joan Laporta, ancien président déu Barça et de nouveau candidat pour la présidence, et Raiola sur l'avenir d'Erling Haaland: « Bien sûr, d'autant plus que Dortmund est un bon club, mais le Barça c'est le Barça. Donc s'il veut passer un cap... Avec un duel Real-Barça, c'est sûr que Raiola aura une influence. C'est son joueur, donc s'il s'entend bien avec le président, ce sera plus facile pour Haaland. » Que faut-il en penser ?

La question financière reste primordiale

Il est clair que si Laporta vient à être élu à la présidence du FC Barcelone, sa bonne relation avec Raiola constitue un argument en faveur du club catalan, là où la relation Raiola-Madrid est beaucoup plus délicate. Pour autant, l’argument ne peut être considéré comme décisif. Le FC Barcelone va devoir lever d’autres obstacles, comme sa situation financière extrêmement précaire, qui en l’état rend tout investissement XXL comme celui nécessaire pour Haaland hautement aléatoire. Raiola reste pragmatique, et si l’offre du Real est largement supérieure, il choisira en fonction.