Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une jurisprudence Sergio Ramos dans le deal Mbappe ?

Publié le 2 décembre 2020 à 22h45 par La rédaction

Selon les médias espagnols, un accord serait sur le point d’être trouvé pour la prolongation de Sergio Ramos. Le Real, au final, a trouvé les moyens financiers pour cela… Analyse.

Selon les dernières informations sorties dans les médias espagnols, notamment sur le plateau de l’émission El Chiringuito, le Real Madrid et Sergio Ramos pourraient parvenir à un accord sur la prolongation de contrat la semaine prochaine, les discussions ayant désormais très bien avancées sur les conditions d’un bail de deux ans, avec une option pour une année supplémentaire.

Quand le Real fait courir le bruit qu’il n’a plus d’argent…

Si ces informations s’avèrent exactes, alors elles offrent un éclairage intéressant pour l’opération Mbappe. Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid avait en effet émis le message qu’il ne pouvait pas offrir plus d’un an à Sergio Ramos, du fait de sa nouvelle politique contractuelle pour les joueurs ayant dépassé la trentaine, a fortiori à l’heure de la crise sanitaire. Mais au final, devant la perspective de perdre Sergio Ramos, le club merengue a soudainement trouvé les moyens de lui offrir un bail de plus longue durée. A l’heure où le Real fait courir le bruit partout dans les médias qu’il n’est pas en mesure de payer 150 millions d’euros de transfert (et 30 millions d’euros net par an) pour Mbappe, la jurisprudence Sergio Ramos permet de relativiser tout cela…