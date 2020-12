Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Alaba pourrait jouer un vilain tour à Leonardo !

Publié le 2 décembre 2020 à 21h45 par T.M.

Toujours à la recherche du successeur de Thiago Silva, Leonardo aimerait attirer David Alaba au PSG. Toutefois, l’Autrichien pourrait bien rejoindre un autre club.

Entre le Bayern Munich et David Alaba, le divorce se rapprocherait. En effet, après de longues semaines de discussions pour espérer prolonger l’Autrichien, les Bavarois ont décidé de retirer leur offre. Par conséquent, le joueur de 28 ans se dirige tout droit vers un départ libre l’été prochain. Et forcément, cela intéresse de nombreux clubs en Europe. Une opportunité que le PSG ne souhaiterait notamment pas laisser passer étant toujours à la recherche du successeur de Thiago Silva. Alors que Leonardo pourrait compter sur sa relation avec Pini Zahavi, agent d’Alaba, pour espérer rafler la mise, l’entourage de l’Autrichien pourrait finalement en décider autrement.

Direction… Chelsea ?