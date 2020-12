Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo en confiance pour l'arrivée de David Alaba ?

Publié le 1 décembre 2020 à 22h15 par A.D.

En fin de contrat en juin 2021 avec le Bayern, David Alaba serait suivi par plusieurs écuries européennes, dont le PSG. Alors qu'il serait proche de Pini Zahavi, l'agent de l'Autrichien, Leonardo estimerait avec une chance de rafler la mise.

Après plus de 10 saisons de bons et loyaux services au Bayern, David Alaba devrait prendre le large à l'issue de la cette saison. Engagé jusqu'au 30 juin avec le club bavarois, le défenseur autrichien ne serait plus en discussion avec sa direction pour prolonger. Une situation qui n'aurait pas manqué d'alarmer le PSG. Alors que Thiago Silva n'a toujours pas été remplacé, Leonardo entendrait bien en profiter pour récupérer David Alaba. Et bien qu'il serait en concurrence avec plusieurs écuries européennes, le directeur sportif du PSG serait confiant pour ce dossier.

Leonardo confiant pour Alaba grâce à Pini Zahavi ?