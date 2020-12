Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane laisserait une voie royale au PSG dans un dossier chaud !

Publié le 2 décembre 2020 à 20h00 par Th.B.

Cultivant le désir d’évoluer au Real Madrid ou au FC Barcelone, David Alaba ne pourrait pas s’engager dans l’un de ces deux clubs. De quoi permettre au PSG de rêver plus grand.

Depuis plusieurs mois désormais, David Alaba anime l’actualité des transferts. Lors du dernier mercato, le PSG s’est notamment intéressé, sous l’impulsion de Thomas Tuchel, au profil d’Alaba dans l’optique de la succession de Thiago Silva. Cependant, le principal intéressé avait déjà fait savoir qu’il appréciait Barcelone et Madrid lors d’un entretien accordé à GQ au printemps dernier. La lenteur des discussions avec le Bayern Munich et la réticence du clan Alaba d’accepter les conditions du club bavarois pour prolonger son contrat courant jusqu’en juin prochain ont officiellement mis un terme aux discussions comme le président Herbert Hainer le révélait ces dernières semaines. De quoi multiplier les rumeurs d’une arrivée au FC Barcelone ou au Real Madrid. Néanmoins, les deux géants espagnols ne seraient pas en mesure de l’accueillir en l’état actuel des choses.

Le Real Madrid ne pourrait pas recruter Alaba