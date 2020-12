Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une pépite d’Al-Khelaïfi annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 3 décembre 2020 à 1h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il a récemment signé son premier contrat professionnel avec le PSG jusqu’en juin 2023, le jeune gardien italien Denis Franchi affiche son envie d’évoluer un jour avec l’équipe première.

Son nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant, Denis Franchi (19 ans) pourrait être l’un des visages de demain au sein du PSG. Le gardien italien, qui avait été recruté à l’été 2019, vient de signer son premier contrat professionnel dans la capitale où il est désormais lié jusqu’en juin 2023. Interrogé dans les colonnes du Parisien , Franchi affiche ses ambitions XXL pour son avenir et clame son envie d’évoluer un jour en équipe première du PSG.

« Mon rêve est de jouer au Parc »