Mercato - PSG : Dénouement imminent pour ce crack visé de Leonardo !

Publié le 2 décembre 2020 à 23h45 par La rédaction

Courtisé depuis cet été par de nombreux cadors européens, Dominik Szoboszlai pourrait quitter le RB Salzbourg dès cet hiver. La pépite hongroise pourrait prendre sa décision dans les deux prochaines semaines.

S’il avait fait l’objet d’approches cet été, tout semble s’accélérer pour l’avenir de Dominik Szoboszlai. Le Hongrois, auparavant courtisé par le Milan AC et Arsenal, a encore un peu plus crevé l’écran avec le RB Salzbourg depuis le début de saison. Désormais, des prétendants encore plus prestigieux comme le Real Madrid, le PSG, l'Inter Milan ou la Juventus sont annoncés sur les rangs pour le joueur de 20 ans. Tandis que la lutte s’annonce acharnée, le club autrichien serait d’ores et déjà résigné à voir sa pépite faire ses valises cet hiver, reste à savoir où.

Une décision prise dans quelques semaines