Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ces révélations sur le transfert de Sergiño Dest !

Publié le 2 décembre 2020 à 23h00 par La rédaction

Arrivé cet été au FC Barcelone, Sergiño Dest est pour l’heure la seule recrue estampillée Koeman. Le latéral américain aurait toutefois bien pu porter les couleurs du Bayern Munich, devancé par les Blaugrana.

Cet été, Ronald Koeman a ciblé de nombreux joueurs pour renforcer ses rangs, mais n’a pu voir beaucoup de ses souhaits exaucés. Pas de Georginio Wijnaldum ou de Memphis Depay, le Néerlandais a dû se contenter de la signature de Sergiño Dest. Débarqué en provenance de l’Ajax Amsterdam pour un montant de 21M€, le joueur de 20 ans est désormais lié aux Blaugrana jusqu’en 2025. L’international américain a même déjà ouvert son compteur sous ses nouvelles couleurs en Ligue des champions. Pourtant, la pépite aurait pu faire le bonheur d’un autre cador européen.

Le Bayern Munich n’a pas su convaincre Dest