Mercato - Real Madrid : Zidane, départ… Réunion au sommet organisée !

Publié le 2 décembre 2020 à 22h00 par La rédaction

Alors que Zinedine Zidane se retrouve dans une situation délicate après la nouvelle défaite du Real Madrid, le conseil d’administration du club espagnol s’est réuni ce mercredi pour une rencontre prévue de longue date, mais le cas Zidane aurait pu être évoqué…

Déjà sous le feu des critiques en octobre dernier, Zinedine Zidane se retrouve encore une fois dans une situation compliquée. Ce mardi, le Real Madrid s’est incliné sur la pelouse du Shakhtar Donetsk (2-0), de quoi compliquer les affaires du club espagnol en Ligue des champions. En effet, les Merengue n’ont plus le droit à l’erreur et devront s’imposer face au Borussia Mönchengladbach mercredi prochain pour espérer disputer les huitièmes de finale de la compétition. Si une défaite serait synonyme d’élimination, elle signifierait surtout la fin de l’aventure madrilène pour Zinedine Zidane à en croire la presse espagnole. Et dans ce contexte délicat, la dernière réunion des dirigeants du Real Madrid n’est pas passée inaperçue…

Le conseil d'administration s'est réuni