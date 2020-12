Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Sergio Ramos s’activerait pour sauver la peau de Zidane !

Publié le 2 décembre 2020 à 22h30 par B.C.

Alors que Zinedine Zidane jouera son avenir dans les prochains jours, Sergio Ramos voudrait absolument retrouver la compétition afin de permettre à son équipe de retrouver le chemin de la victoire.

Cela devient tendu pour Zinedine Zidane. Avec sa défaite contre le Shakhtar Donetsk (2-0) ce mardi, le Real Madrid n’a plus le droit à l’erreur pour espérer décrocher son ticket pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. La victoire sera donc impérative contre le Borussia Mönchengladbach mercredi prochain, et en cas de nouvelle déconvenue, Zinedine Zidane pourrait être démis de ses fonctions. Les dirigeants merengue envisagent en effet de se séparer du tacticien français si les résultats ne s’améliorent pas rapidement. En Liga aussi, le Real Madrid est en difficulté en étant déjà relégué à 7 points de la Real Sociedad, leader, avec toutefois un match en moins pour les Merengue . Les prochains jours seront donc décisifs pour Zidane, et Sergio Ramos souhaiterait absolument venir en aide à son entraîneur.

Sergio Ramos veut sauver le Real Madrid… et Zinedine Zidane