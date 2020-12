Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Grande nouvelle dans le dossier Saliba !

Publié le 1 décembre 2020 à 13h00 par A.M.

De retour à Arsenal après un prêt d'un an à l'ASSE, William Saliba n'entre pas dans les plans de Mikel Arteta, qui n'est pas à l'origine de son recrutement. Par conséquent, le défenseur formé chez les Verts voudrait faire son retour.

Un changement d'entraîneurs peut tout changer. En effet, alors que William Saliba avait été recruté par Unai Emery à Arsenal avant d'être prêté une saison à l'ASSE, Mikel Arteta a remplacé l'ancien coach du PSG sur le banc des Gunners . Et clairement, cette situation a eu un impact sur la situation de William Saliba qui n'entre pas dans les plans du nouvel entraîneur d'Arsenal. Une départ durant le mois de janvier est donc envisagé, et le jeune français affiche une préférence très claire.

Saliba veut revenir à l'ASSE