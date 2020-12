Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le retour d’une légende du Barça se précise…

Publié le 1 décembre 2020 à 11h00 par Th.B.

Joueur de Xavi Hernandez à Al-Sadd où il entraîne, Gabi voit l’ancien numéro 8 du FC Barcelone bientôt prendre les rênes de l’effectif blaugrana.

Ronald Koeman pourrait ne pas s’éterniser sur le banc du FC Barcelone. En effet, une clause aurait été insérée dans son contrat, permettant au prochain président du Barça de le rompre de manière unilatérale à compter de l’été 2021, bien qu’il court jusqu’en juin 2022. C’est du moins l’information que Goal révélait ces derniers jours alors que le favori à la succession de Josep Maria Bartomeu fait du retour de Xavi Hernandez une priorité. Le poste d’entraîneur du FC Barcelone lui irait comme un gant selon Gabi, son joueur à Al-Sadd.

« Il est prêt pour le Barça, et dans peu de temps, on le verra là-bas »