Mercato - OGC Nice : Vieira plus que jamais menacé ?

Publié le 1 décembre 2020 à 10h05 par La rédaction

Au cœur d'un projet très ambitieux à l'OGC Nice, Patrick Vieira pourrait ne pas résister longtemps à la mauvaise série de résultats des Aiglons.