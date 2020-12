Foot - Mercato

Mercato : Cavani est validé par un cadre de Manchester United

Publié le 1 décembre 2020 à 9h40 par La rédaction

Arrivé dans les dernières heures du mercato à Manchester United, Edinson Cavani a progressivement pris ses marques chez les Red Devils. Présent au club depuis 2013, Juan Mata a joué un rôle précieux dans l’intégration du Matador.