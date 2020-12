Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’opération prolongation est bien engagée pour Leonardo !

Publié le 3 décembre 2020 à 5h00 par T.M.

Concentré actuellement sur la prolongation de nombreux joueurs du PSG, Leonardo toucherait au but dans différents dossiers.

A défaut de pouvoir trop dépenser pour recruter de nouveaux joueurs, Leonardo souhaite conserver les principales stars du PSG. Et pour cela, le directeur sportif parisien s’est lancé dans une énorme opération prolongation. Et cela concerne plusieurs éléments de l’effectif de Thomas Tuchel. « L’idée de renouveler existe pour Neymar, Mbappé, Di Maria, Draxler, Bernat. On a démarré les négociations il y a beaucoup de temps et on arrive à avoir des idées plus claires par rapport à ça », avait notamment assuré Leonardo concernant ses intentions.

Le PSG va garder ses stars