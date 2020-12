Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un énorme recrutement à 0€ pour Ronald Koeman ?

Publié le 3 décembre 2020 à 4h45 par T.M.

En ces temps difficiles, le FC Barcelone est en proie à de grosses difficultés financières. De quoi pousser Ronald Koeman à se tourner vers des joueurs en fin de contrat pour les attirer gratuitement.

Rêvant de Neymar et de Lautaro Martinez l’été dernier, le FC Barcelone n’a finalement pas pu aller au bout de ses plans à cause du coronavirus. N’ayant pas de gros moyens, le club catalan a ainsi revu ses exigences à la baisse et encore. En effet, si Ronald Koeman souhaitait opérer une grosse révolution dans son effectif, il n’a pas pu faire ce qu’il voulait. Faute d’argent, l’entraîneur du Barça a vu les opérations Memphis Depay et Eric Garcia échouer. Pour autant, cela pourrait n’être que partie remise et l’opération économique pourrait être excellente.

Sans argent, le Barça se débrouille !

Si Memphis Depay et Eric Garcia n’ont pas rejoint le FC Barcelone l’été dernier, ils pourraient toutefois débarquer dans les prochains mois et pour 0€. En effet, le Néerlandais et l’Espagnol sont en fin de contrat à l’OL et à Manchester City et seront donc libres à l’issue de la saison. Ronald Koeman pourrait donc réaliser de belles opérations, mais elles pourraient ne pas être les seuls. En effet, le Néerlandais également intéressé par Georginio Wijnaldum, en fin de contrat à Liverpool. Et selon les derniers échos en provenance d’Italie, Marten de Roon, lui aussi en fin de contrat à l’Atalanta, serait ciblé. Se dirige-t-on vers un incroyable recrutement pour 0€ ?