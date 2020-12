Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo toucherait au but pour ces deux priorités !

Publié le 1 décembre 2020 à 21h45 par La rédaction

Alors que Leonardo travaille sur la prolongation de plusieurs cadres du PSG, l'issue devrait être favorable pour Juan Bernat et Angel Di Maria.

A l'approche du mercato hivernal, Leonardo s'active pour trouver de nouveaux joueurs pour Thomas Tuchel et le PSG. Toutefois, le directeur sportif parisien n'est pas seulement occuper par ce recrutement, puisqu'il doit également gérer les prolongations de plusieurs joueurs parisiens. D'ailleurs, dernièrement, Leonardo avait été très clair à ce sujet, annonçant : « L’idée de renouveler existe pour Neymar, Mbappé, Di Maria, Draxler, Bernat. On a démarré les négociations il y a beaucoup de temps et on arrive à avoir des idées plus claires par rapport à ça ».

Vers la prolongation de Di Maria et Bernat