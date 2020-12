Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria en grand danger dans le dossier Giroud ?

Publié le 5 décembre 2020 à 13h15 par La rédaction

Dans le viseur de Pablo Longoria pour renforcer l'attaque de l'OM, Olivier Giroud attise les convoitises. Outre l'Inter Milan, l'international français serait désormais sur les tablettes de West Ham United et Tottenham...

Pablo Longoria trouvera t-il son buteur cet hiver ? Après avoir accumulé les échecs au cours du mercato estival pour finalement se rabattre sur le recrutement de Luis Henrique, qui ne peut pas jouer dans l'axe, le Head of Football de l'OM souhaiterait repasser à l'offensive cet hiver. Si Dario Benedetto a enfin débloqué son compteur cette saison avec deux buts lors des deux dernières journées de Ligue 1, le recrutement d'un attaquant serait toujours une priorité, comme l'a récemment affirmé André Villas-Boas. En manque de temps de jeu à Chelsea et souhaitant se garantir une place dans le groupe de Didier Deschamps lors de l'Euro 2021, Olivier Giroud pourrait prendre la décision de quitter les Blues cet hiver. Une opportunité que Pablo Longoria souhaiterait saisir afin de frapper un grand coup sur le marché des transferts afin de renforcer l'attaque de l'OM. Toutefois, le champion du monde français attiserait les convoitises de plusieurs écuries européennes, à l'image de l'Inter Milan, mais pas seulement...

Giroud sur les tablettes de West Ham et Tottenham ?