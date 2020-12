Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le feuilleton Giroud relancé... par Cristiano Ronaldo ?

Publié le 5 décembre 2020 à 12h15 par A.C.

L’Inter ne serait pas le seul club de Serie A à lorgner Olivier Giroud, qui a pourtant récemment expliqué vouloir rester à Chelsea.

Est-ce la fin du feuilleton Olivier Giroud ? Sur le site de Chelsea ce vendredi, l’attaquant a en effet annoncé ne pas souhaiter changer de club, même si l’Olympique de Marseille ou encore l’Olympique Lyonnais semblaient prêts à tenter leur chance. Mais le courtisan le plus déterminé semble être l’Inter. La presse italienne ne cesse de parler de la volonté d’Antonio Conte de retrouver son ancien attaquant en Lombardie cet hiver, douchant ainsi les espoirs de l’OM et de l’OL.

La Juventus en embuscade pour Giroud