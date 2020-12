Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Giroud envoie un message très clair à Villas-Boas !

Publié le 4 décembre 2020 à 15h00 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Olivier Giroud a annoncé son intention de rester à Chelsea durant le mercato d'hiver. Une piste à oublier donc pour l'OM notamment.

La situation d'Olivier Giroud ne manque pas d'interpeller. Peu utilisé par Frank Lampard à Chelsea, l'attaquant français bénéficie toujours du soutien de Didier Deschamps qui lui a toutefois recommandé de trouver du temps de jeu afin de ne pas mettre en danger sa place à l'Euro. Par conséquent, alors que son contrat arrive à échéance en juin prochain, un départ cet hiver est régulièrement évoqué. Plusieurs clubs sont d'ailleurs à l'affût à l'image de l'OM ou l'Inter Milan. Mais comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Olivier Giroud se sent bien à Londres et ne compte pas nécessairement quitter Chelsea. Et la situation se confirme puisque l'ancien Montpelliérain a inscrit un quadruplé mercredi soir en Ligue des champions contre le FC Séville (4-0). Une prestation qui n'est évidemment pas passée inaperçue, notamment auprès de Frank Lampard. Par conséquent, Olivier Giroud confirme sa volonté de rester à Chelsea cet hiver.

Giroud veut rester à Chelsea