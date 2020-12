Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Koeman entre en scène après la bombe lâchée par Neymar sur Messi !

Publié le 4 décembre 2020 à 14h30 par Arthur Montagne

Quelques heures après la sortie fracassante de Neymar sur Lionel Messi, Ronald Koeman n'a pas pu échapper à cette question à l'occasion de son passage en conférence de presse. Et l'entraîneur du FC Barcelone s'immisce dans ce feuilleton qui ne fait que commencer.

La déclaration de Neymar aura donc fait le tour du monde en quelques minutes. Après la victoire du PSG contre Manchester United (3-1) mercredi soir, le Brésilien s'est présenté au micro d'ESPN et a donc lâché cette bombe concernant ses retrouvailles avec Lionel Messi : « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble ». Dans la foulée, la première question qui brûlait les lèvres de tous les observateurs était la suivante : quel club réussirait à réunir ce duo ? Bien évidemment, le PSG semble le mieux placé compte tenu des difficultés économiques du FC Barcelone et l'échéance du contre de Lionel Messi, qui prend fin en juin prochain. Malgré tout, cela n'empêche pas Ronald Koeman de se prendre à rêver.

Koeman rêve d'un duo Neymar-Messi...

« En tant que club, vous devez toujours essayer d'avoir les meilleurs joueurs ici », lance ainsi l'entraîneur du FC Barcelone en conférence de presse avant d'afficher sa volonté d'avoir sous ses ordres le duo Neymar-Messi : « Je n'aime pas parler de cas individuels, mais en tant que joueur, en tant qu'entraîneur et en tant que culé, tu veux voir les meilleurs joueurs dans ton équipe. Et s'ils finissent tous deux dans ton équipe, tant mieux . » Des propos qui tranchent clairement avec les récentes déclarations de Carles Tusquets. Le président par intérim du FC Barcelone assurait en effet au micro de RAC1 son pessimisme concernant une arrivée de Neymar : « S'il vient gratuitement, on pourra l'envisager. Sinon, il n'y a pas d'argent pour payer un tel transfert... A moins qu'un nouveau président ne vienne avec un miracle . » Mais surtout, afin de mettre en lumière les finances catastrophiques du club, Carles Tusquets a également assuré qu'il « aurait été souhaitable de vendre Messi d'un point de vue économique . » Des propos qui ne vont pas aider le FC Barcelone dans les négociations avec Lionel Messi dont le contrat s'achève en juin prochain.

... et répond clairement à Tusquets