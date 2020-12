Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman annonce la couleur pour cet hiver !

Publié le 4 décembre 2020 à 14h00 par A.M.

Présent en conférence de presse, Ronald Koeman s'est prononcé sur ses attentes concernant le mercato d'hiver et reconnaît être globalement dans le flou.

Alors que le mercato d'hiver approche à grands pas, Ronald Koeman a déjà les idées claires concernant les postes à renforcer et souhaitera compenser les échecs estivaux. Ainsi, un avant-centre et un défenseur central sont toujours espérés pour le mois de janvier, mais la situation économique catastrophique du FC Barcelone pourrait changer les plans de Koeman. En effet, le technicien néerlandais ne sait pas encore si le Barça sera en mesure ou non de recruter cet hiver alors que Memphis Depay et surtout Eric Garcia sont ses priorités.

Koeman est dans le flou