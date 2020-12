Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Barcelone… Neymar et Messi rejoueront-ils ensemble ?

Publié le 4 décembre 2020 à 8h00 par La rédaction

Ce mercredi, Neymar a donc exprimé son souhait de rejouer avec Lionel Messi, son ancien coéquipier au FC Barcelone. Les deux joueurs feront-ils alors la paire à nouveau ?

Après avoir explosé aux yeux de tous à Santos, Neymar avait fait le grand saut en Europe en 2013 en rejoignant alors le FC Barcelone. Un transfert qui a alors donné lieu à une incroyable association entre le Brésilien et Lionel Messi, qui ont été rejoint un an plus tard par Luis Suarez pour former la mythique MSN. Mais tout s’est brisé en 2017 au moment du départ de Neymar pour le PSG. Alors que l’international auriverde a quitté la Catalogne pour notamment sortir de l’ombre de Messi, il aurait rapidement regretté cette décision, au point de vouloir faire son retour au Barça, comme cela a été en 2019. Et aujourd’hui, Neymar ne s’en cache plus : il veut rejouer avec Lionel Messi.

Au PSG, à Barcelone ou ailleurs ?