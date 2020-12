Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar... Riolo en rajoute une couche sur Messi !

Publié le 4 décembre 2020 à 19h45 par A.D.

Alors que Neymar veut retrouver Lionel Messi dès la saison prochaine, Daniel Riolo a affirmé que La Pulga allait rejoindre le PSG cet été. Selon le journaliste de RMC Sport, le club de la capitale aurait tout intérêt à satisfaire les désirs de sa star brésilienne, même si cela doit passer par un départ de Kylian Mbappé.

Depuis l'été 2017 et son départ du FC Barcelone, Neymar ne défend plus les mêmes couleurs que Lionel Messi. Après la victoire du PSG face à Manchester United ce mercredi soir, la star brésilienne a fait clairement savoir qu'il voulait retrouver La Pulga dès la saison prochaine. « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble » , a-t-il avoué à ESPN . Pour que Neymar obtienne gain de cause, Lionel Messi devrait s'engager en faveur du PSG à la fin de son contrat (30 juin) avec le Barça selon Daniel Riolo. « Là on est entre nous, je peux même dire que Messi sera au PSG l’année prochaine. Je suis très sérieux. Messi sera au PSG l’année prochaine » , a-t-il affirmé sur les ondes de RMC Sport ce jeudi soir avant d'ajouter : « Il y a des choses que je ne peux pas complètement révéler mais c’est un peu plus qu’une intime conviction. C’est alimenté par des éléments factuels. (...) Donc oui, je suis prêt à le réaffirmer. Après, on sait très bien qu’en matière de transferts, tout peut aller vite et capoter, même quand on sait et entend des choses qui ont l’air d’être des certitudes. On est encore en décembre. Sauf qu’il ne sera pas à Barcelone la saison prochaine » . Dans le cas où Lionel Messi s'engageait bel et bien avec le PSG cet été, Kylian Mbappé pourrait être sacrifié dans le même temps. Si Daniel Riolo s'est montré beaucoup moins affirmatif quant à un potentiel départ du champion du monde français, il a tout de même conseillé aux hautes sphères du PSG de faire le maximum pour offrir Lionel Messi à Neymar.

«Pour que Neymar soit heureux au PSG, tu peux lui faire le cadeau de prendre Messi»