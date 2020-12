Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar réclame du lourd à Leonardo !

Publié le 4 décembre 2020 à 12h45 par A.M.

Quelques heures après sa phrase sur Lionel Messi, Neymar n'en finit plus de faire parler. Et pour cause, le Brésilien réclamerait un gros mercato au PSG.

Après la victoire du PSG contre Manchester United (3-1), Neymar a lâché une bombe au sujet de Lionel Messi. « J'adorerais rejouer avec Messi, c'est ce que je veux le plus. Prendre de nouveau du plaisir avec lui. Où est-ce que je le mettrais ? A ma place, je sors moi, il n'y a pas de problèmes. Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », a confié le numéro 10 du PSG au micro d' ESPN . Et cette déclaration a rapidement fait le tour du monde, engendrant l'analyse de plusieurs médias.

Neymar veut renforcer l'effectif du PSG