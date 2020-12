Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar tente une manœuvre légendaire sur le marché des transferts !

Publié le 4 décembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Ancien compère de Lionel Messi au FC Barcelone, Neymar a lancé un énorme appel du pied à la star argentine en affiche son envie de jouer avec elle la saison prochaine. Une aubaine pour le PSG ?

De 2013 à 2017, avant de rejoindre le PSG pour la somme record de 222M€, Neymar avait évolué au FC Barcelone. Et durant ces quatre années, l’attaquant brésilien s’est notamment noué d’amitié avec un certain Lionel Messi, avec qui il est resté très proche. D’ailleurs, alors que le PSG semble faire partie des prétendants en course pour tenter de recruter gratuitement Messi l’été prochain à l’issue de son contrat avec le Barça, Neymar a envoyé un message à son ancien partenaire.

« L’année prochaine, il faut que je rejoue avec Messi »