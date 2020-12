Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une arrivée de Lionel Messi ? La réponse du PSG !

Publié le 3 décembre 2020 à 17h45 par T.M.

Neymar l’a annoncé, il veut rejouer avec Lionel Messi. Cela se fera-t-il au PSG ? Au sein du club de la capitale, on a annoncé la couleur concernant une possible arrivée de l’Argentin du FC Barcelone.

Au final, la grande information de ce mercredi soir n’a pas été la victoire du PSG contre Manchester United (1-3), mais plus l’énorme sortie de Neymar après la rencontre. En effet, au micro de ESPN , le Brésilien a lâché une énorme bombe qui va faire énormément parler dans les semaines à venir. Le joueur du PSG n’a ainsi pas caché son énorme rêve : rejouer rapidement avec Lionel Messi, son ancien coéquipier au FC Barcelone. « Je veux jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble », a-t-il lâché. Les deux amis pourraient-ils alors se retrouver au PSG ? Cela est envisageable puisque Lionel Messi est en fin de contrat avec les Blaugrana et pourrait se retrouver libre l’été prochain, s’il ne prolonge pas.

« Insensé et surtout pas professionnel de ne pas réfléchir »