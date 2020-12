Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman reçoit un message très fort pour son avenir !

Publié le 3 décembre 2020 à 15h00 par A.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta affiche sa volonté de s'appuyer sur Ronald Koeman alors que ses concurrents ont souvent d'autres options.

Bien que la prolongation de Lionel Messi soit l'enjeu majeur des prochaines élections présidentielles au FC Barcelone qui auront lieu le 24 janvier prochain, un autre dossier est au cœur des préoccupations : l'avenir de Ronald Koeman. En effet, plusieurs candidats rêvent d'arriver avec un nouvel entraîneur. On pense bien évidemment à Victor Font qui souhaite donner un rôle central à Xavi dans son projet. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde, à l'image de Joan Laporta.

«Si je suis élu, je serais satisfait de compter sur lui»