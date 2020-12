Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leandro Paredes lance un énorme appel du pied à Lionel Messi !

Publié le 3 décembre 2020 à 9h15 par A.M.

Après Neymar, Leandro Paredes a profité de son passage devant les micros après la victoire du PSG pour lancer lui aussi un appel du pied à Lionel Messi.

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a toujours pas prolongé son bail et ne devrait pas prendre de décision avant le 24 janvier et les élections présidentielles au Barça. Mais la menace d'un départ existe puisque durant le mois d'août, La Pulga a fait le forcing pour partir. Plusieurs clubs ont ainsi été en contact avec l'Argentin, notamment le PSG. Une arrivée qui ravirait Neymar qui assurait après la victoire contre Manchester United (3-1) vouloir « jouer avec lui, je veux jouer avec lui tout le temps, c'est sûr. L'année prochaine, il faut qu'on rejoue ensemble . » Et ce n'est pas le seul parisien qui ouvre la porte à La Pulga .

«Nous l'attendons ici à bras ouverts»