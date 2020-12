Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo sait à quoi s’attendre pour Eriksen !

Publié le 3 décembre 2020 à 1h45 par D.M.

L’Inter ne compte plus sur Christian Eriksen et demanderait une somme comprise entre 27 et 28M€ pour le laisser partir. Un échange ou un prêt ne serait pas exclu dans ce dossier.

Arrivé en janvier dernier à l’Inter, Christian Eriksen n’arrive pas à s’acclimater au jeu prôné par Antonio Conte. Le milieu de terrain danois aurait, aujourd’hui, perdu la confiance de son entraîneur et pourrait quitter le club milanais lors du prochain mercato hivernal afin de retrouver du temps de jeu. Administrateur délégué de l’Inter, Giuseppe Marotta n’avait pas exclu cette possibilité au micro de Sky Sport il y a quelques jours : « Il arrive que certains joueurs ne soient pas fonctionnels pour un entraîneur selon les systèmes de jeu. L'année dernière, nous avons saisi une grande opportunité, mais il est indéniable qu'il y a des difficultés. En janvier, si le joueur n'a pas joué de matchs importants, il sera le premier à demander son transfert ». Le PSG et Arsenal, resteraient attentifs à la situation de Christian Eriksen, qui se rapproche chaque jour un peu plus d’un départ.

